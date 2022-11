Ministério Público investiga Câmara Municipal de Viana do Castelo por suspeita de violação da lei da contratação pública

A Câmara Municipal de Viana do Castelo está a ser investigada pelo Ministério Público (MP). Em causa, segundo o “Correio da Manhã”, está uma possível violação da lei da contratação pública em ajustes diretos.

A investigação remete para o período em que José Maria Costa (atual secretário de Estado do Mar) foi presidente da autarquia. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirma a investigação, especificando que suspeitas estão “relacionadas com contratação pública”. Para já “não há arguidos constituídos".

José Maria Costa foi autarca de Viana do Castelo entre 2009 e 2021. De acordo com a PGR, as investigações “encontram-se sujeitas a segredo de justiça”.