Falhas de segurança com “riscos muito elevados” detetadas no SIRESP

Foi reconhecido um conjunto de falhas de segurança com “riscos muito elevados” no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP). Segundo o jornal “Público”, estas falhas constam de um relatório confidencial realizado pelo representante da secretaria-geral (SG) do MAI num grupo de trabalho que funcionou no primeiro trimestre do ano passado.

A secretaria-geral do Ministério da Administração Interna (MAI), que admitiu estas falhas, é a entidade gestora do SIRESP e detém as chaves que permitem descodificar as comunicações que são encriptadas. Tanto o MAI como a SIRESP, S.A foram questionadas sobre as falhas. No entanto, só a SIRESP, S.A é que respondeu.

Apesar de detetar “imprecisão” em alguns dados do relatório, a SIRESP, S.A refere que este “foi analisado no seu conteúdo e foram desenvolvidas medidas destinadas a reforçar a segurança da rede SIRESP”. No entanto, ainda há fragilidades por resolver. Desde junho passado, “estão em curso ou previstas várias medidas para reforço da segurança, capacidade, cobertura e futura alteração de tecnologia da rede” de comunicações do Estado, acrescenta a sociedade de capitais públicos.