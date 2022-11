Presidente da República recebe ameaça de morte: caso já está a ser investigado pela PJ

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu nos últimos dias uma carta com uma bala, um telemóvel e um pedido de um milhão de euros. De acordo com o "Correio da Manhã", a carta dizia que se a transferência não fosse feita, uma bala seria disparada contra o Presidente.

Quando a carta que ameaçava o Presidente chegou, Marcelo Rebelo de Sousa não se encontrava em Belém. O assunto foi entregue à Polícia Judiciária que está agora a investigar o caso.

Segundo o artigo 153 do Código Penal, “quem ameaçar outra pessoa com a prática de crime contra a vida” pode vir a ser “punido com a pena de prisão até um ano ou com pena de multa até 120 dias”.