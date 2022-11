Homem paga 500 euros por roubar galinha a juiz, mas ninguém sabe quem é o dono

Um homem foi acusado de roubar uma galinha, numa disputa que envolve dois vizinhos, um dos quais o juiz que julgou o incidente, e que acabou por desistir da queixa-crime. No entanto, o tribunal estabeleceu um acordo entre ambos. José - acusado do furto - terá, de acordo com o “Correio da Manhã”, de pagar ao queixoso uma indemnização de 500 euros.

O suposto furto aconteceu em abril de 2020. Segundo os relatos, José estava no carro e viu uma galinha que julgava ser sua, pegou na ave e levou-a para o galinheiro. Contudo, o juiz acredita que a galinha era sua, e foi ter com o vizinho, pedindo-lhe: “Dê-me a galinha que roubou”.

Inicialmente o queixoso pediu uma indemnização de dois mil euros, sendo que a galinha está avaliada em 10 euros. Tanto o juiz como o vizinho não sabem quem é o dono da galinha, uma vez que a mesma não apresenta nenhuma característica distinta.