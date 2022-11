Governo anuncia compra das coleções Ellipse e BPP por 35 milhões de euros

O primeiro-ministro anunciou, esta terça-feira, que o Governo vai adquirir duas coleções de arte contemporânea que estavam nas mãos da comissão liquidatária do falido Banco Privado Português (BPP). De acordo com o jornal “Público”, é um investimento de 34,86 milhões de euros.

Uma das coleções a serem compradas - a Coleção Ellipse - foi adquirida por 30,1 milhões de euros. A Coleção Ellipse é composta por 860 obras. Já a Coleção BPP (a segunda a ser adquirida) tem 385 obras e custou 4,76 milhões de euros. As duas coleções foram construídas entre 1996 e 2008 pelo ex-banqueiro João Rendeiro, tendo sido apreendidas no contexto da falência do BPP.

“O Estado chegou finalmente a acordo para adquirir duas importantes coleções de arte: a Ellipse, que ficará sediada no Centro Cultural de Belém, e a Coleção BPP, parte da qual já está depositada em Serralves e que passará a ficar integralmente aqui”, disse António Costa numa visita à exposição de Paula Rego.