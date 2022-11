Urgências de hospital em Penafiel têm doentes em macas nos corredores e crianças sentadas no chão

As urgências do Hospital Padre Américo, em Penafiel, tinham esta segunda-feira à tarde doentes em macas a aguardar vagas em internamento. Segundo o “Jornal de Notícias”, eram 60 utentes que aguardavam nos corredores. Além disso, as urgências de pediatria tinham mães e crianças que aguardavam consultas sentadas no chão.

A administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), do qual faz parte o Hospital Padre Américo, confirmou a falta de camas. No entanto, diz desconhecer os problemas na unidade de pediatria. A situação “agravou-se no fim de semana”, explica o presidente do Conselho de Administração do CHTS, Carlos Alberto Silva, especificando que se tratava “maioritariamente de doentes com insuficiências respiratórias”.

Quanto às mães e crianças à espera de consulta, Carlos Alberto Silva garantiu desconhecer os motivos pelos quais havia crianças e adultos sentados no chão. “Não há falta de médicos, nem de camas no internamento, havendo lugar para todas as pessoas aguardarem sentadas”, disse.