Portugueses atravessam fronteira para comprar gás mais barato

O preço do gás em Espanha tem atraído portugueses. Segundo o “Jornal de Notícias”, há quem relate que o gás custa quase metade do preço praticado em Portugal. Num posto de gasolina em Tui a botija de 12,5 quilos (kg) de gás butano custa 19,55 euros e a unidade de 11 kg de propano 17,20 euros.

Já em Portugal, a cerca de 2km, em Valença, a unidade com 12,5 quilos de gás butano custa 27,66 euros (8,11 euros mais cara) e a de propano com 11 quilos 28,44 (11,24 euros mais cara). Os preços comparados são de dois postos da mesma marca.

De acordo com a Deco, o custo médio das bilhas de butano e de propano é de 29,32 e 31,14 euros, respetivamente. “O gás é quase metade do preço. Venho buscar duas botijas e encho o depósito de gasóleo. Ganho mais de 40 euros. Só com uma garrafa de gás pago a deslocação”, especificou um vianense que se deslocou a Espanha para comprar gás.