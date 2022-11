Há 200 mil computadores pagos pelo PRR à espera de dono nas escolas

Um terço dos computadores pagos pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) acumulam-se nas escolas. De acordo com o jornal “Público”, há muitos pais que se recusam a receber o equipamento. Ao todo são cerca de 200 mil computadores que foram adquiridos pelo Estado no âmbito do programa Escola Digital e ainda não foram entregues.

Já no final do ano letivo de 2021/2022 tinha sido identificada - numa auditoria do Tribunal de Contas ao programa Escola Digital - uma discrepância entre as unidades compradas e efetivamente entregues: o relatório de julho referia que, a 31 de março de 2022, faltavam entregar 360 mil computadores. O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento (CNA) do PRR, Pedro Dominguinhos, sublinha que neste momento “estão entregues dois terços dos 600 mil equipamentos”, ou seja, as escolas já terão entregado mais 160 mil computadores desde março.

“Há pessoas que não querem o computador porque já têm”, esclarece Pedro Dominguinhos. “A estratégia foi a de entregar um computador a cada aluno que frequente o ensino obrigatório. Quando se entrega o computador tem de se assumir a responsabilidade pelo bom uso e há pessoas que não estão a querer assinar a declaração”, acrescenta o presidente da CNA.