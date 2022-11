Avaliação Schengen: peritos europeus já estão em Portugal e vão ser acompanhados por uma "task force"

A task force especial criada para preparar e acompanhar a visita da equipa da União Europeia (UE) responsável por realizar a "avaliação Schengen" em Portugal está agora em funções. Segundo o “Diário de Notícias, a equipa de peritos europeus que vai avaliar as condições do país para garantir a segurança no espaço Schengen chegou esta segunda-feira a Portugal.

O grupo da UE foi recebido no "quartel-general" pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI), o embaixador Paulo Vizeu Pinheiro. A criação da task force, comandada por Carlos Moreira, é uma medida inédita e tem um orçamento de um milhão de euros.

"A avaliação Schengen 2022 inicia-se no dia 14 de novembro, com a avaliação das fronteiras externas, seguida da cooperação policial internacional, retorno, Sistema de Informações Schengen (SIS) / SIRENE, proteção de dados e por fim os Vistos, prevendo-se estar concluída em março de 2023", informa fonte oficial do SSI.