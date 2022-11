Farmácias têm dificuldades em encontrar alternativas para a falta de medicamentos

As farmácias, que estão com falta de várias centenas de medicamentos, estão a ter dificuldades em encontrar soluções para remédios esgotados. De acordo com o “Correio da Manhã”, a hipertensão e a diabetes são as doenças para as quais os farmacêuticos têm dificuldade na substituição de fármacos.

O presidente da Associação de Lares e Casas de Repouso (ALI), João Ferreira de Almeida, refere que o problema “só em janeiro será regularizado”. A Autoridade Nacional do Medicamento - Infarmed reconhece a rutura nas substâncias propranolol (usada para controlar a hipertensão) e na semaglutida (indicada para a diabetes).

A falta de medicamentos está a agravar-se com o tempo mais frio e a chuva. As farmácias estão a reportar falta de paracetamol, devido ao aumento das infecões respiratórias. O mesmo jornal revela que também faltam xaropes não sujeitos a receita médica para tratar a febre ou dores.