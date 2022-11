Há nove anos que não se reformavam tantos professores

Até ao final de 2022 vão-se reformar, no total, 2401 professores. Um número recorde, revelam os dados da lista de dezembro da Caixa Geral de Aposentações. De acordo com o “Jornal de Notícias”, este será o ano com o maior número de saídas de professores e educadores desde 2013.

Em dezembro, vão deixar o ensino 294 docentes, mais 89 do que no mês de novembro (205 educadores de infância e docentes do ensino Básico e Secundário). No ano de 2013, aposentaram-se 4268 docentes.

Em 2021, o número de reformados não ultrapassou os dois mil, tendo-se aposentado 1944 docentes. O número de saídas não pára de aumentar desde 2018 (reformaram-se 669 professores e educadores). E a tendência deverá manter-se: a Federação Nacional de Professores estima que em 2023 possam ser ultrapassadas as três mil aposentações. O secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, refere que “2023 pode ser semelhante a 2013".