Antigos alunos da Casa Pia dizem ter sofrido abusos do bispo D. Ximenes em Timor

Dois timorenses que frequentaram a Casa Pia acusam o bispo D. Ximenes Belo de abusos sexuais. De acordo com o “Correio da Manhã”, a denúncia foi feita ao advogado Pedro Namora num encontro de casapianos, num restaurante, em Lisboa, em 2003.

Os alegados abusos do bispo aconteceram em Timor “entre 1974 e 1976”, refere Namora. O advogado esclarece que as alegadas vítimas tinham na altura “entre 11 e 13 anos”. Em 2003, quando no fim do encontro se dirigiram a Pedro Namora, “tinham ambos cerca de 40 anos”.

“Lembro-me deles nos anos que passei na instituição”, refere o advogado. Pedro Namora diz que não se recorda se alertou as autoridades para este caso. “É provável que o tenha feito, como aliás fiz em relação a todos os casos que me foram relatados.”