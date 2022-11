Ex-autarca de Vizela vai a julgamento por usar carros e cartão da autarquia para deslocações e despesas pessoais

O ex-autarca de Vizela, Dinis Costa, vai a julgamento por dois crimes de peculato e peculato de uso. A decisão foi tomada pela juíza de instrução do Tribunal de Guimarães. De acordo com o “Jornal de Notícias”, Dinis Costa terá feito uso dos carros oficiais para deslocações pessoais e terá pagado despesas privadas com o cartão de crédito da Câmara Municipal.

No despacho de pronúncia, assinado pela juíza Isabel Pinto Ribeiro, lê-se que Dinis Costa “faz uso das viaturas a título particular levando sempre uma das viaturas para casa e deslocando-se nas mesmas aos fins de semana e até para encontros com amantes”. Segundo o mesmo jornal, algumas deslocações foram visitas a duas amantes (no Porto e em Braga) e a espaços de diversão noturna.

“Quase todas” as testemunhas “afirmaram que o arguido usava os automóveis da Câmara a título particular, fazendo-se transportar nos mesmos fora do horário de expediente e aos fins de semana”, lê-se.