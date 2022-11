Sindicato da PSP paga para impedir que alegados autores de crimes contra polícias sejam julgados

O Sindicato Independente Livre da Polícia (SILP) está a usar quase todo o seu orçamento para impedir que os alegados autores de insultos, ameaças e agressões a polícias escapem a julgamento através da suspensão provisória dos processos. Segundo o “Jornal de Notícias”, a estratégia do sindicato da PSP passa por suportar os custos da constituição de polícias como assistentes, uma vez que com tal estatuto podem opor-se à decisão do Ministério Público.

O SILP justifica a medida com a necessidade de combater “o sentimento de impunidade”. Segundo o presidente do sindicato, Paulo Monteiro, os agentes da PSP sentem “injustiça”.

"Sentem que sempre que são insultados e agredidos nada acontece aos agressores, dar uma cabeçada num polícia e pagar cem euros de injunção é menos grave e dispendioso do que pagar uma contraordenação por um carro sem inspeção", diz.