Casos de crianças internadas com infeções respiratórias aumentam em Portugal

Há cada vez mais crianças internadas com infeções respiratórias, especialmente as mais novas (com menos de três anos). De acordo com o jornal “Público”, esta terça-feira estavam pelo menos 35 crianças internadas com o vírus sincicial respiratório (VSR). Os pediatras estão preocupados com o facto de a transmissão estar a ocorrer antes dos períodos habituais e a originar um maior número de casos que necessitam de internamento.

“Tem havido alguma pressão nos hospitais porque, ao aparecer mais cedo, este vírus atingiu mais crianças e a capacidade de internamentos esgota-se, principalmente quando é uma coisa não expectável”, refere o pediatra Fernando Chaves. Este é um vírus que, segundo o médico, normalmente aparece em novembro e desaparece em março. No entanto, não foi isso que aconteceu este ano nem no ano passado.

Desde outubro de 2021 foram registados 285 casos de internamentos por VSR. Pelo menos 11% destes 285 casos foram internados em unidades de cuidados intensivos ou necessitaram de ventilação (não invasiva). Em outubro deste ano, 41 crianças precisaram de cuidados hospitalares. E só nesta terça-feira existiam pelo menos 35 menores abaixo dos cinco anos hospitalizados com o VSR.