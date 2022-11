Atraso no concurso obriga Estado a negociar extensão de contratos do SIRESP

O Estado está a negociar com parceiros privados do Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) para que estes continuem a fornecer os serviços que permitem o funcionamento da rede responsável pelas comunicações entre diversas entidades (polícias, bombeiros e INEM). De acordo com o jornal “Público”, esta negociação resulta do atraso do concurso público que está a decorrer para a aquisição de serviços para operar e manter a rede SIRESP. Este fornecimento depois de 31 de dezembro será temporário.

Segundo o que estava previsto, os vencedores do concurso começariam a trabalhar a 1 de janeiro, mas os candidatos acham que isso é quase impossível. O prazo limite para os 13 candidatos qualificados apresentarem as respetivas propostas termina na próxima semana, uma vez que houve um adiamento de umas semanas no prazo inicialmente estabelecido. Motivo:os concorrentes pediram muitos esclarecimentos.

Este é um concurso dividido em sete lotes. O vencedor fornecerá o SIRESP durante cinco anos pelo valor de 61 milhões de euros. Esta rede é usada por mais de 125 organismos e 425 corpos de bombeiros, com mais de 40 mil utilizadores e com 550 antenas espalhadas por todo o país.