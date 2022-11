Apesar de menos 25 mil doentes transportados, SNS registou recorde de despesa com transportes

Os bombeiros e as empresas privadas transportaram, em 2020, menos 25.512 doentes para consultas, exames e tratamentos quando comparado com 2019. No entanto, segundo o “Jornal de Notícias”, o Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagou mais 5,4 milhões de euros pelo serviço.

No total, a despesa foi de 62,6 milhões de euros, valor mais elevado de sempre a ser gasto em transporte de doentes. Os preços de transporte são fixados por portaria. Em Lisboa e Vale do Tejo cada doente transportado custou ao SNS 357 euros, enquanto no Norte ficou por 254.

Se tivermos em conta o primeiro semestre deste ano, a tendência mantém-se: despesa com o transporte não-urgente de doentes requisitado pelos centros de saúde cresceu 6,2 milhões de euros face ao período homólogo pré-pandemia. E, de acordo com o Portal do SNS, foram transportados menos 25.165 doentes.