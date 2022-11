Norte e Galiza partilham ambulâncias e hospitais no ″112 transfronteiriço″

A resposta a episódios de urgência e socorro nas regiões da fronteira portuguesa com a Galiza vai passar a ser feita, segundo o “Jornal de Notícias”, pelo meio mais rápido. Até agora o socorro era apenas feito pelos meios de Portugal. O projeto-piloto terá início com o protocolo assinado, esta sexta-feira, pelo INEM e pela Axega na XXXIII Cimeira Luso-Espanhola que decorre em Viana do Castelo.

O "112 transfronteiriço" é um projeto-piloto que, segundo a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, permite que sempre que um cidadão ligue para o 112 tenha assegurada a resposta mais rápida, independentemente de o utente estar situado em Portugal ou em Espanha: tal facto não influenciará a origem dos veículos de socorro.

O teste vai entrar em funcionamento nos distritos de fronteira do Norte e Galiza, mais concretamente em Viana do Castelo e Vila Real, do lado de Portugal e Orense e Pontevedra, do lado de Espanha.