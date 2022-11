Homens portugueses são os que mais cuidam dos filhos em pequenos períodos

Portugal é o país da União Europeia com maior paridade de género quando se fala em passar uma hora por dia a cuidar de filhos ou netos com menos de doze anos, revela um inquérito online do Instituto Europeu da Igualdade de Género (EIGE na sigla inglesa). Contudo, quando se analisam períodos mais longos, Portugal passa para o fim da tabela, como o país com maior disparidade de género, dizem os resultados do estudo a que o jornal “Público” teve acesso.

O inquérito pretendia apurar a partilha de tarefas relacionadas com a família e com a casa antes (fevereiro-março de 2020) e durante (junho-julho 2021) a pandemia. Uma das conclusões retiradas é que a covid-19 não trouxe uma mudança significativa em matéria de prestação de cuidados, as tarefas relacionadas com crianças e maiores dependentes continuaram a ser exercidas predominantemente por mulheres.

A média da União Europeia revela que 40% das mulheres e 21% dos homens com filhos ou netos com menos de 12 anos gastam quatro ou mais horas por dia a cuidar deles. Neste período de tempo, Portugal e Alemanha registam a maior disparidade, cerca de 30 pontos. Em Portugal, 50% das mulheres dizem passar diariamente essas horas com os filhos, percentagem que nos homens desce para os 20%. Já Chipre, Finlândia e Malta registam a menor disparidade por género (24 pontos). O inquérito foi aplicado a 42.300 pessoas com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos.