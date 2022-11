Quase 400 julgamentos foram adiados por falta de transporte para presos

Entre setembro e outubro de 2021, foram adiados centenas de julgamentos de norte a sul do país por falta de transporte para presos. Segundo o “Jornal de Notícias", entre 1 de setembro e 21 de outubro foram adiadas 392 audiências.

Um dos principais motivos para não ter sido assegurado o transporte de presos ao tribunal foi a greve dos guardas prisionais, ainda em curso. Esta greve deverá permanecer até ao final do ano. As diligências classificadas como urgentes e como inadiáveis têm sido realizadas por videoconferência. Esta tem sido a medida adotada pelos juízes para mitigar os efeitos do protesto.

Os julgamentos foram adiados em 15 das 21 divisões do país. As comarcas a registar mais adiamentos foram as de Lisboa (80), Aveiro (61), Leiria (40), Porto (37) e Braga (33). As restantes tiveram menos de 30 julgamentos adiados. Na comarca da Guarda e de Portalegre não foram registados reagendamentos. É de realçar, no entanto, que na comarca de Faro os adiamentos não estão quantificados e que os líderes das comarcas de Porto Este, Lisboa Norte e Beja não responderam.