Governo prepara residências para professores deslocados

O Governo está a preparar a criação de residências para professores deslocados. A informação foi revelada esta quarta-feira pelo ministro da Educação, João Costa, durante o debate sobre o Orçamento do Estado. De acordo com o “Jornal de Notícias”, já há camas asseguradas nas zonas com mais falta de professores.

“Já temos algumas camas garantidas, mas o trabalho está em curso”, disse. Esta medida está a ser feita em articulação com as autarquias e a Secretaria de Estado da Habitação.

João Costa disse, ainda, que no próximo ano vão entrar para os quadros mais cinco mil professores. O ministro assegurou que a proposta de Orçamento prevê que sejam gastos 76,5 milhões de euros para valorizar salários, 40 milhões para progressão de escalão e 22 milhões para remuneração de estágios. Quanto aos estágios, estão previstos 1500 remunerados.