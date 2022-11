Resultados de provas de aferição “são moderadamente animadores”: subida em todos os domínios menos na oralidade no 2.º ano

Os resultados dos alunos do ensino básico nas provas de aferição deste ano foram globalmente melhores. Estas foram as primeiras provas a serem realizadas num formato “normal”, isto é, sem ser por amostragem, desde o início da pandemia. Segundo o jornal “Público”, em comparação com 2019, há subidas de desempenho. O ministro da Educação, João Costa, considera que os resultados dos alunos “são moderadamente animadores”, uma vez que se verifica “praticamente em todos os domínios uma melhoria”.

No 8.º ano registaram-se subidas em todas as competências testadas. Já no 2.º ano, o desempenho oral dos alunos (que é medido pela capacidade de interpretar um texto que lhes é dado a ouvir, caiu para metade. Apenas 41,1% dos alunos do 2.º ano responderam corretamente ou com pequenas dificuldades às questões que testavam a oralidade. No ano de 2019, esse valor rondava os 84%, em 2018 cerca de 70% e em 2016 os 55%. João Costa diz que esta “descida significativa” deve ser lida tendo em conta estes dados, que revelam oscilações grandes. Além da oralidade no 2.º ano, a Matemática no 5.º ano foi outra das disciplinas com taxas “muito baixas” de respostas corretas dos alunos. Ainda assim, foram registadas “melhorias de resultados”.

O relatório final, que dará conta em pormenor dos resultados das provas de aferição deste ano, está ainda a ser concluído. Estas provas não contam para a nota, mas são consideradas pelo ministério um instrumento essencial para medir as aprendizagens. No 2.º ano foram testados, nas provas de aferição, conhecimentos de Português, Matemática, Estudo do Meio, Educação Artística e Educação Física. No 5.º ano, incidiram nas disciplinas de Educação Visual, Educação Tecnológica, Matemática e Ciências Naturais. E no 8.º ano realizaram-se a Educação Física, Português, História e Geografia.