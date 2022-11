Chefe do SEF acusado de abuso de poder e corrupção passiva por fazer favores em troca de jantar e prendas

Um chefe do Departamento de Emissão Documental da Direção Regional de Lisboa (DRED) do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai conhecer esta quarta-feira a sua sentença. O chefe foi suspenso uma vez que está acusado de abuso de poder e corrupção passiva. De acordo com o “Jornal de Notícias”, o funcionário do SEF recebia prendas e jantares em troca de favorecimento na obtenção de autorizações de residência.

Além do chefe do SEF, no banco dos réus está um comerciante chinês. Este seria o corruptor que pedia favores e também terá aliciado o inspetor com favores sexuais, através de “uma cidadã de nacionalidade chinesa sua conhecida”. Segundo a acusação no Ministério Público (MP), a troca de favores começou em 2014.

O chefe do SEF resolvia os problemas de burocracia e acelerava o seu andamento. Este chegou, de acordo com o MP, a despachar diretamente processos a pedido do comerciante ou ordenava que outros membros do SEF (seus subordinados) atendessem de forma prioritária e sem marcação os clientes do comerciante.