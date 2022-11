Autarcas defendem fim do corte de 5% nos salários dos políticos

A Associação Nacional de Municípios (ANMP) defende que é de "elementar justiça" acabar com o corte de 5% nos salários dos políticos. Esta é uma disposição legal que está em vigor há 12 anos e abrange também os eleitos locais. Segundo o “Diário de Notícias”, a ANMP salienta que a proposta de lei do Orçamento do Estado "continua sem reverter o corte de 5% nos vencimentos dos titulares de cargos políticos”.

"Este anátema que recai sobre os titulares de cargos políticos" foi introduzido no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, no tempo da troika. "Tendo sido já revertidas a esmagadora maioria das medidas então adotadas, é de elementar justiça que se acabe com esta redução do vencimento”, refere a associação, presidida pela socialista Luísa Salgueiro, num documento enviado aos deputados.

Nesse documento, a ANMP reitera uma outra exigência: abrir a "possibilidade de utilização de toda a capacidade de endividamento dos municípios", face ao atual contexto económico-financeiro. Este pedido já tinha sido feito ao ministro das Finanças numa reunião que antecedeu a entrega do Orçamento do Estado.