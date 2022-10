Movimento SOS Racismo denuncia professora que publicou post em grupo do Facebook considerado como “ato de xenofobia”

Uma professora publicou no grupo do Facebook “Professores contratados” uma imagem de um sapo em que se lia “evite levar na tola” seguido de “leve um sapo para a escola”. O post foi denunciado ao Movimento SOS Racismo, que apresentou, segundo o “Jornal de Notícias”, queixa na Comissão para a Igualdade e Discriminação Racial (CICDR).

O CICDR refere que o caso está “em fase de análise”. As opiniões dos membros do grupo do Facebook dividiram-se: alguns encararam o post como um momento de humor ou como uma ação de apoio à professora de Figueira da Foz que foi vítima de agressões, mas outras pessoas consideraram que o post promove o “discurso de ódio contra minorias étnicas”.

Na queixa apresentada ao Movimento SOS Racismo por um professor do grupo, lê-se que a publicação foi “um sucesso de comentários jocosos contra os ciganos e de apoio à professora que o publicou”. O queixoso refere que a publicação teve mais de 400 “gostos” ou reações com o emoji de risos.