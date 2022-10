Ministério do Ensino Superior alerta para possíveis “riscos” dos doutoramentos em politécnicos

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) já expressou a sua posição sobre a possibilidade de os institutos politécnicos mudarem a sua designação para universidades e passarem a poder atribuir doutoramentos. Segundo o jornal “Público”, o MCTES considera que estas alterações trazem “riscos”.

“O sistema de ensino superior ganha em ser diversificado”, diz o secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira. “Ter um sistema binário [com um subsistema de ensino universitário e outro politécnico] é uma condição para isso”, sublinha, acrescentando que "isso vai ser cada vez mais difícil com a aprovação destas duas medidas”.

O tema tem sido discutido na Assembleia da República. No entanto, apesar da posição do MCTES, a decisão está na mão dos deputados. Pedro Teixeira reforça que os processos de fusões entre instituições envolvem “processos complexos, desgastantes, dispendiosos”.