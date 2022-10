Sondagem Negócios/CMTV: distância entre PS e PSD diminui

O Partido Socialista continua a perder intenções de voto. A nova sondagem da Intercampus para o “Jornal de Negócios”, “Correio da Manhã” e “Correio da Manhã TV” dá conta de 28,3% das intenções de voto (menos 2,3 pontos percentuais quando comparado com a sondagem de setembro). Esta descida reduz a distância entre o PS e o PSD: está agora nos 3,5 pontos percentuais. O PSD tem, na sondagem de outubro, 24,8% das intenções de voto. Um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao mês passado. Estes dois partidos têm apresentado cada vez distâncias mais curtas: desde agosto a distância encurtou-se de 10 pontos percentuais para 3,5.

A Iniciativa Liberal conta agora com 7,3%: o partido é o quarto com mais intenções de voto. A ocupar o terceiro lugar está o Chega, que manteve as intenções em 9,2%.

O Bloco de Esquerda e o Livre também apresentam um aumento: BE subiu de 5,2% para 6,1%. Já a subida do Livre foi suficiente para ultrapassar o PAN. O partido de Rui Tavares conta agora com 2,2%. Já a CDU e o CDS perderam votantes.

A sondagem da Intercampus contou com 607 entrevistas telefónicas, recolhidas entre 17 e 22 de outubro de 2022. A margem de erro máximo é de 4%, com um nível de confiança de 95%.