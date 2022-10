Freguesias que deixem de ter esquadra vão passar a ter um agente da PSP na junta de freguesia

As freguesias do Porto e Lisboa que deixem de ter esquadras podem vir a ter um agente da PSP na junta de freguesia, revela o diretor nacional daquela polícia, Manuel Magina da Silva em entrevista ao jornal “Público” e à “Rádio Renascença”. “A PSP garante que colocará nas juntas de freguesia que eventualmente deixem de ter instalações policiais um polícia em horário normal de expediente, de forma que possa haver um posto de atendimento para receber queixas, etc.”

Manuel Magina da Silva admite que há um problema de recrutamento de polícias. “Nos últimos dois recrutamentos a PSP não conseguiu preencher as vagas que pôs a concurso”, confessa. “É um problema que já afeta as Forças Armadas há algum tempo, e agora chegou às forças de segurança.”

O diretor nacional refere a necessidade de “alterar as dificuldades de recrutamento”, começando pelo facto de a PSP se concentrar em grandes centros urbanos. "Estar na PSP implica estar deslocado do seu local de origem durante alguns anos”, realça. Magina da Silva adianta que estão a tentar resolver o problema em conjunto com o Governo: “É importante que consigamos dar alojamento de primeira colocação a todos os polícias que estão deslocados do seu local de origem”.