Acidentes rodoviários são a principal causa de morte nos jovens até aos 19 anos

Durante a última década, morreram, em média, 66 crianças e jovens até aos 19 anos. Segundo um relatório da Associação para a Promoção de Segurança Infantil (APSI) a que o “Jornal de Notícias” teve acesso, a maioria das mortes são provocadas por acidentes rodoviários (59,7%).

No total, 3393 jovens até aos 19 anos foram internados e 22.700 foram socorridos pelo INEM na sequência de acidentes. A taxa de mortalidade por acidente e o número de internamentos diminuíram mais de seis vezes desde 1992. Em 2019, a taxa de mortalidade por acidente era de 3,8% por 100 mil habitantes: quase o dobro da União Europeia.

Os afogamentos (11,7%) e as situações de asfixia (8,3%) também estão entre as principais causas de morte. O relatório é divulgado esta quinta-feira no âmbito dos 30 anos da APSI.