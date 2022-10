TAP vai pagar quatro milhões de renda anual pela nova sede

A TAP vai pagar, segundo o “Jornal de Negócios”, uma renda anual entre 3,8 milhões e quatro milhões de euros pela nova sede no Edifício Báltico, no Parque das Nações. O valor da renda que a TAP vai pagar é inferior ao valor pago pelos CTT (cerca de cinco milhões de euros) que se encontram no mesmo edifício.

A mudança que tinha como meta o final do ano está atrasada, devendo apenas acontecer no final do primeiro trimestre de 2023. Esta é uma das decisões administrativas da TAP mais contestadas pelos sindicatos.

Os sindicatos e a Comissão de Trabalhadores alertam que as novas instalações não dispõem de um espaço para o serviço de creche que funciona 24 horas todos os dias da semana, um serviço considerado “essencial” para os horários dos profissionais que trabalham na companhia.