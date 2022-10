Mandato de juízes do Constitucional é de nove anos, mas quem cumprir dez tem direito a pensão vitalícia

Os mandatos dos juízes do Tribunal Constitucional (TC) são de nove anos, mas caso algum juiz cumpra mais um ano de mandato - ou seja complete dez anos - fica com uma pensão vitalícia. Neste momento, de acordo com o jornal “Público”, a demora na cooptação do novo juiz do TC que irá ocupar o lugar de Pedro Machete já levou a que este possa ter acesso à pensão vitalícia.

Pedro Machete completou dez anos de juiz do TC a 1 de outubro deste ano. Caso o processo de cooptações se arraste até junho de 2023, há mais um juiz a atingir os dez anos de mandato: Lino Ribeiro, que já ultrapassou os nove anos de serviço há quatro meses.

A lei orgânica do Tribunal Constitucional prevê que os juízes com mais de 40 anos de idade e com dez anos de serviço possam receber a aposentação voluntária do cargo, criada em 1989. Na altura da criação da regra, os mandatos eram de seis anos e não tinham qualquer limite de renovação. Em 1998, aumentou-se a duração do mandato dos juízes para nove anos e tornou-se não renovável, no entanto, a lei manteve-se.