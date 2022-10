Limite às margens dos combustíveis ainda não tem data para avançar

O limite às margens de comercialização dos combustíveis está há um ano por cumprir. A lei foi publicada a 21 de outubro de 2021 e ainda não há data para a sua entrada em vigor, escreve o “Jornal de Notícias”.

Apesar da lei ter sido publicada, falta ainda a criação, por parte da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), do Regulamento de Supervisão do Sistema Petrolífero Nacional (SPN) para que a lei comece a ser aplicada. O regulamento não está sequer concluído.

A fatura dos combustíveis começou a disparar já no ano passado quando a lei foi aprovada, mas ainda mais com o início da guerra na Ucrânia. Entretanto, o Governo já avançou com outras medidas para tentar baixar a fatura aos consumidores - como a mexida no ISP.

De acordo com a ERSE, o atraso na publicação do regulamento deve-se aos muitos comentários recebidos durante o período em que a proposta esteve em consulta pública, que terminou a 23 de maio.

Ainda assim, a reguladora diz estar atenta ao mercado, podendo atuar sempre que encontre preços abusivos.