Câmara do PS admite “reprivatização” da gestão do Hospital de Vila Franca de Xira

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, eleito pelo PS, considera que é necessário melhorar as condições de funcionamento do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX). De acordo com o jornal “Público”, o autarca pediu uma reunião ao novo ministro da Saúde, Manuel Pizarro, colocando duas opções para que o hospital volte ao nível de qualidade que teve na parceria público-privada (PPP) que geriu o HVFX entre 2011 e 2021: um concurso para uma nova PPP ou criar condições para que atual gestão do hospital possa ter a agilidade e a capacidade de gestão e decisão que a parceria público-privada tinha.

A posição do autarca, assumida esta quarta-feira, gerou discussão acesa na reunião camarária quando se debateu a possibilidade do encerramento da Urgência de Obstetrícia e Ginecologia do HVFX em 2023. “Já solicitei uma reunião ao senhor ministro da Saúde para abordar não só esta questão, mas também a própria capacitação da gestão do hospital e a tomada de decisão para o eventual lançamento de um novo concurso para que o HVFX volte a ter uma gestão privada”, disse o socialista.

Fernando Paulo Ferreira realçou que a PPP que funcionou em Vila Franca de 2011 a 2021 “teve resultados positivos para as pessoas (utentes) e para o Estado, no que diz respeito aos custos associados. Tudo isso estará em cima da mesa na altura em que for realizada essa reunião”. O edil frisou que Manuel Pizarro participou no processo que levou ao lançamento da PPP para o novo Hospital de Vila Franca, enquanto era secretário de Estado. O presidente da Câmara considera que o edifício do hospital não existiria se não tivesse sido adoptado este caminho da parceria público-privada.