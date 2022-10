Centenas de imigrantes queixam-se que linhas do SEF estão entupidas

As centenas de imigrantes que tentam contactar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para agendar a regularização da situação de estrangeiros queixam-se, segundo o jornal “Público”, que as linhas telefónicas estão entupidas. Os imigrantes dizem que nunca chegam a ser atendidos. SEF diz que há 50 funcionários para responder a mais de 42 mil casos.

O SEF tem vindo a abrir vagas, desde a semana passada. em diferentes áreas. Ainda assim, as queixas continuam a chegar. Maria João Marques, da Associação Unidos de Cabo Verde, relata que as tentativas de contactar o SEF não têm tido sucesso, exemplificando casos em que as escolas não atribuem os apoios sociais a quem não está regular, “mesmo os pais descontando, estando a trabalhar”. “Temos um menino que nasceu aqui e já está no jardim e ainda não conseguimos um agendamento.”

“O sistema é arbitrário e injusto porque, mais uma vez, podemos ter alguém que acabou de chegar a passar à frente de alguém que está à espera há anos”, refere a advogada Filipa Costa que está há três dias a fazer chamadas das 8h às 20h sem sucesso. “Isto é um processo inacreditável. E o SEF mostrou com a crise ucraniana que sabe fazer as coisas”, defende.