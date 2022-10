Concurso para criar cinco mil vagas nas creches do sector social está atrasado

A abertura de concurso para a criação de cerca de cinco mil novas vagas na rede de creches do sector social e solidário do país está atrasada. De acordo com o jornal “Público”, o concurso que prevê um custo de 20 milhões de euros, no âmbito do PRR — Plano de Recuperação e Resiliência deveria ter aberto em setembro. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) diz agora que se prevê a publicação do aviso para “os próximos dias”.

As creches gratuitas no sector privado, para quem não tiver vaga no sector social, devem arrancar em janeiro. Os pais que já optaram, este ano, por colocar os bebés no sector privado têm de preencher na mesma o formulário da Segurança Social e podem ser obrigados a retirar os filhos, caso surja uma vaga, para terem direito à gratuidade.

As cinco mil vagas deverão abrir já no próximo ano letivo. Ainda sem o concurso lançado, a meados de outubro, fonte do MTSSS diz que a questão já foi “objeto de audição dos representantes do sector social e solidário”.