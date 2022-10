Portugal vai sofrer quebra superior a 60% na produção de azeite

Após um ano de boa produção — como o que se verificou em 2021 — é comum registar-se uma quebra acentuada na produção. Em 2022, é esperado, segundo o jornal "Público", que a produção de azeite apresente uma descida superior a 60%.

Os resultados “nunca deverão ficar abaixo dos das campanhas de 2016 e 2017, cerca de 75 mil toneladas. Na campanha de 2021, o volume de produção de azeite atingiu o registo histórico de cerca de 200 mil toneladas”, refere Catarina Bairrão Balula, do Conselho Oleícola Internacional (COI). Apesar da redução, Catarina Balula refere que Portugal não vai ter de confrontar-se com “cenários de escassez de azeite ou de subida acentuada dos preços”.

Existe “um grande stock da produção do ano passado, que se soma aos stocks de anos anteriores, e haverá resposta para a procura”, assegura. Outros países produtores “também vão registar este ano quebras acentuadas na produção de azeite”, acrescenta. É o caso de Espanha com descidas de 50% e de Itália com perdas de 30%.