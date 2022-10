Amortização dos créditos à habitação aumenta 30%

Os portugueses amortizaram, em 2021, mais de 5,7 mil milhões de euros de créditos à habitação. De acordo com o “Jornal de Notícias”, esse valor representa um crescimento de 30% face a 2020 e de 19% face a 2019.

Em causa estão 132.375 reembolsos de créditos à habitação, num total de 5,7 mil milhões de euros, de acordo com os dados do Banco de Portugal, registados no ano passado. Dos 5,7 mil milhões, 5,3 mil milhões referem-se a reembolsos totais, em que o crédito ficou liquidado (cerca de 89 mil contratos). Os restantes 400 milhões correspondem a reembolsos parciais (quase 43 mil contratos).

Segundo o mesmo jornal, em média, quem optou pelo reembolso total entregou 59.791 euros ao banco, enquanto o reembolso parcial foi, em média, de 9684 euros. Quase um terço do total de empréstimos liquidados diz respeito a créditos mais baixos (até 25 mil euros). Já mais de metade de quem optou pelo reembolso parcial não entregou mais do que 2500 euros ao banco onde contraiu o crédito.