Saúde: há USF a ter mais de 50 falhas informáticas por ano

Há 448 Unidades de Saúde Familiares (USF) que dizem ter registado pelo menos uma falha no sistema informático no último ano. Os dados são de um inquérito da Associação Nacional das Unidades de Saúde Familiares (USF-AN), a que o jornal “Público” teve acesso. Mais de 20% das 448 — número total de respostas do inquérito — teve este problema mais de 50 vezes.

“Não ter sistema informático coloca em causa toda a atividade e ter 50 ou mais falhas num ano torna-se impossível”, aponta o presidente da USF-AN, André Biscaia. O presidente diz, ainda, que “a situação tem piorado” e que o descontentamento dos profissionais “nunca esteve tão alto”. “A criação de um gabinete dedicado às políticas dos cuidados de saúde primários tem de ser uma prioridade”, acrescenta

Este inquérito teve uma taxa de respostas de 74,2%. No total foram enviados inquéritos para 604 USF. As respostas foram recolhidas entre 19 de julho e 18 de setembro de 2022. Os resultados do estudo são apresentados esta sexta-feira no congresso que a associação realiza em Braga.