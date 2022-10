Entidade Reguladora da Saúde obriga privados a devolver dinheiro a doentes

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) emitiu ordens para que vários hospitais privados anulem ou devolvam parte dos valores cobrados a diversos doentes uma vez que estes não foram devidamente informados dos custos adicionais. De acordo com o jornal “Público”, o Grupo CUF é uma das entidades visadas.

No total, entre 2012 e 2021, a ERS recebeu 17 reclamações que compreendem os hospitais Infante Santo e Tejo e a clínica CUF Almada. No geral, os utentes queixam-se de terem recebido faturas com valores superiores aos que inicialmente tinham sido indicados pela unidade onde foram assistidos.

Esta semana foram divulgadas as deliberações da ERS. De acordo com as mesmas, foram dadas instruções às unidades visadas para que assegurem que aos utentes seja dada uma previsão correta da totalidade de custos ou que estes sejam avisados da possibilidade de cobranças adicionais.