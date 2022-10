Concessionária de água sorteia um carro e bicicletas elétricas para ligar mais clientes à rede

Em Matosinhos, Vila do Conde, Santo Tirso, Trofa, Oliveira de Azeméis e Santa Maria da Feira há cerca de 39 mil casas sem ligação à rede de água e saneamento. De acordo com o “Jornal de Notícias”, a concessionária Indaqua quer baixar esse valor e, por isso, está a sortear um Fiat 500 e seis bicicletas elétricas por todos os novos clientes que aderirem à rede até 20 de novembro.

“Queremos sensibilizar os habitantes para esta realidade, incentivando-os a seguir a opção mais segura: contar com as redes públicas para ter acesso a água 100% controlada e ao correto encaminhamento e tratamento de águas residuais”, explica o responsável de comunicação da empresa, Luís Lourenço. A ligação é obrigatória sempre que a rede esteja a menos de 20 metros do limite da propriedade. Contudo, muitas famílias ainda têm soluções alternativas (poços, furos para a água e fossas sépticas).

Em Santa Maria da Feira há mais de 12 mil casas sem ligação. Mais de sete mil em Oliveira de Azeméis, quase sete mil em Matosinhos e em Santo Tirso/Trofa e mais de 5500 em Vila do Conde. No total, há cerca de 39 mil casas sem ligação à rede de água e mais de 25 mil à rede de saneamento.