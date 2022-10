Brasil: colégio vai demitir professora suspeita de fazer saudação nazi numa aula

Uma professora do Colégio Sagrada Família, em Ponta Grossa, no Brasil, vai ser demitida por ter feito a saudação nazi durante uma aula. De acordo com a “Folha de S. Paulo”, a professora ergue o braço em direção ao horizonte depois de fazer continência.

No momento em que a docente - que trabalhava nesta escola há quase 20 anos - faz o alegado gesto, tem uma bandeira do Brasil presa ao corpo. “O posicionamento dela é que não existiu qualquer gesto típico de saudação nazista. Foi no momento de descontração, no encerramento da aula, que se se considerar gesto típico de alguma natureza seria saudação à bandeira e à pátria", refere o advogado da professora, Alexandre Jorge.

Outros docentes da escola destacam que a professora tem vindo a fazer campanha a favor de Jair Bolsonaro. "A escola tem uma posição neutra politicamente junto aos seus alunos e professores", disse a diretora-geral. Ariel de Castro Alves, advogado, considera que “o gesto dela é, em princípio, propaganda nazi”. Durante o ato da professora é possível ouvir uma música - não identificada - semelhante a um hino. No caso de o gesto estar relacionado com a música, pode ser “associado à propaganda e defesa do nazismo”.