Empresa de pai de Pedro Nuno Santos já firmou 16 contratos de ajuste direto com o Estado

A Tecmacal — empresa do pai do ministro das Infraestruturas — já conseguiu, de acordo com o “Correio da Manhã”, 16 contratos por ajuste direto com o Estado. O ministro Pedro Nuno Santos detém 0,5% da empresa e o pai 44,0%.

Além dos 16 contratos com o Estado, a Tecmacal ganhou seis concursos públicos desde 2008, nos quais ganhou, de acordo com a informação do Portal Base, €753.337.

Entre os clientes da Tecmacal encontram-se a Guarda Nacional Republicana e o Instituto Politécnico da Guarda. O maior concurso público ganho pela empresa foi este último, no valor de €362.337, para fornecer “equipamento de laboratório diverso”.