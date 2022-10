Ministro da Saúde renuncia a cargo de gerente da sua empresa de consultadoria

O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, renunciou ao cargo de gerente da empresa de consultadoria com o seu nome, no feriado de 5 de outubro, de acordo com o site em que são divulgadas as “Publicações de Atos Societários” do Ministério da Justiça. Segundo o jornal “Público”, a renúncia aconteceu no feriado de 5 de outubro e foi formalmente registada esta quinta-feira.

Assim, de acordo com uma fonte do ministério, o ministro pretende “sanar, com a maior rapidez possível, a eventual incompatibilidade” em que se encontrava. Continua a intenção de “proceder à extinção da empresa nos próximos dias”. Manuel Pizarro vai, ainda, apresentar a declaração de rendimentos e incompatibilidades dentro do prazo legal previsto (60 dias após a tomada de posse).

Esta quinta-feira, para além de ter sido registada a renúncia, foi também publicada a nomeação, como gerente, do sócio do ministro, Artur Daniel da Rocha Viana, como gerente da “Manuel Pizarro – Consultadoria, Lda”. No entanto, ainda vai ser preciso vender o imóvel que integra o ativo da empresa e, depois, extingui-la.