Ministro da Educação espera que todas as escolas tenham manuais digitais até 2026

O ministro da Educação, João Costa, espera que até ao fim da legislatura — que termina em 2026 — todas as escolas tenham manuais digitais. Para já, segundo o “Jornal de Notícias”, a desmaterialização abrange 66 agrupamentos e cerca de 12 mil alunos.

O ministério vai, durante os próximos meses, trabalhar com as editoras para definir como irá avançar com a medida. Segundo o programa do Governo, o objetivo é usar as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para dotar as escolas de instrumentos e meios de modernização tecnológica e promover a generalização das competências digitais de alunos e professores.

O número de alunos a usar manuais digitais quase triplicou face ao ano passado. O ministro esclarece que o calendário da chegada dos manuais digitais aos diferentes níveis de ensino vai ter de ser acertado "com os tempos das aquisições e revitalizações dos manuais escolares em papel".