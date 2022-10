PSD quer aumentar o IAS à taxa de inflação e diminuir o IRS até ao sexto escalão

O PSD vai apresentar, esta quinta-feira, um conjunto de medidas prioritárias para o Orçamento do Estado 2023 (OE2023). Entre elas, estão, segundo o “Jornal de Notícias”, o aumento do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) à taxa de inflação estimada em 7,4% ou a redução do IRS até ao sexto escalão (inclusive), enquanto os escalões são atualizados à mesma taxa. O objetivo é tornar a economia mais competitiva.

As duas medidas têm, em conjunto, um custo estimado de 800 milhões de euros. De acordo com uma fonte parlamentar, a medida de redução do IRS seria financiada "com um custo de um terço do excedente, ou seja, de 1,3 mil milhões de euros".

Estas medidas vão abranger, segundo a mesma fonte, à volta de 80% dos contribuintes (aproximadamente cinco milhões de pessoas). O PSD defende que a apresentação destas medidas está inserida na ideia de construir uma alternativa governativa, "política que é própria das democracias".