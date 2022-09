Rui Rio “com muita vontade de deixar passar” orçamento suplementar

Rui Rio é taxativo: “Não consigo a confiança dos portugueses com fanfarronices”. Em entrevista à TSF, o líder do PSD admite que o Governo poderia ter respondido melhor a alguns pontos em relação à covid-19, mas há que reconhecer a "dificuldade extrema" de uma situação inesperada.

"Eu poderia fazer, como todos os portugueses poderiam fazer muitas críticas ao Governo, a capacidade para fazer testes, até mesmo a celeridade com que respondeu o próprio SNS, o facto de o SNS ter deixado de lado doentes não covid. Muitas coisas naturalmente não correram bem, porque numa situação destas táo dramática, sem experiência anterior como é que podia correr tudo bem?", questiona Rui Rio.

Entre as principais críticas, o presidente do PSD aponta o dedo à opção de o Governo libertar quase 2 mil reclusos, no âmbito da resposta à pandemia, rejeitando contudo a falta de cooperação no atual contexto "Mas em boa verdade e honestidade tem alguém a certeza que se estivesse lá tinha feito tudo muito melhor? Só um fanfarrão pode dizer uma coisa destas. Eu não consigo a confiança dos portugueses com fanfarronices", diz perentório.

Em relação ao Orçamento Suplementar, Rio garante que vai olhar com “elasticidade” para o documento, mas não exclui nenhuma possibilidade. "O que digo de antemão é que não ver orçamento com uma lupa para ver o que está mal ou olhar de forma a ajudar que o combate ao covid não seja estrangulado por razões de ordem orçamental. Se estiver nos antípodas do que entendo ser necessário, aí coisas são diferentes. Mas acho que isso não vai acontecer", afirma. "Muita vontade de o deixar passar", concluiu o líder social democrata.

Questionado sobre até quando o PSD está disponível para manter este espírito de cooperação, Rui Rio responde que não há um calendário para isso, mas que a situação está a regressar aos poucos à normalidade. Assegura que o partido "não está aqui para provocar crises, mas para ajudar", mas não fecha a porta a essa possibilidade, "Pode não acontecer necessariamente, mas depende", frisa.

Sublinhando que não será desejável o corte de salários ou de reformas, o líder do PSD insiste que muitos portugueses já vivem em situação de austeridade e que o Governo tem uma "margem muito esgotada" para aumentar a carga fiscal. Rio reafirma também que o PSD aposta no investimento privado para a recuperação económica, mas a resposta do Governo passará também pelo investimento público.

Confrontado sobre a possibilidade de o líder regional da Madeira avançar com uma candidatura a Belém, Rio admite que "o mais provável" será o PSD a apoiar Marcelo Rebelo de Sousa na recandidatura à Presidência da República. "Não apoiar ninguém e dar liberdade de voto numa eleição tão importante como para a Presidência da República e PSD não ter posição e dar liberdade de voto é muito difícil de acontecer", conclui.