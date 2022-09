Pandemia põe em risco quase um milhão de postos de trabalho no curto prazo

A pandemia de covid-19 vai pôr em risco 945 mil empregos no curto prazo, conclui o primeiro estudo do Prosper – Centro da Economia para a Prosperidade, da Universidade Católica, noticiado pelo “Diário de Notícias”.

Estes são números de postos de trabalho em risco imediato nos três meses de coronavírus no mercado de trabalho nacional, com efeitos expectáveis ao longo de três anos.

O estudo do novo centro da Católica contabilizou os sectores mais paralisados na primeira fase de pandemia, os que não são compatíveis com teletrabalho e os que estão mais suscetíveis a serem executados por máquinas ou tecnologia – além dos empregos dependentes dos primeiros que serão enfraquecidos.

Os números de quem está em risco não significam que estas pessoas vão para o desemprego, diz ao mesmo jornal a diretora do centro, Joana Silva. “Algumas quererão mudar de emprego, outras serão abrangidas pelo lay-off e não foram ainda, e agora a empresa tem que manter os postos de trabalho durante algum tempo”.

Foram ainda contabilizados outros grupos vulneráveis, não cobertos pelas medidas do Governo, como os 400 mil recibos verdes com rendimentos incertos e os 250 mil trabalhadores independentes não registados na Segurança Social.

O estudo prevê ainda que o Estado acabe por gastar cerca de 1,8% do PIB (3,5 mil milhões de euros) com os mecanismos de apoio já existentes. Só com o regime de lay-off simplificado, com o qual já desembolsou 441 milhões de euros, espera-se uma despesa de 755,4 milhões de euros até ao final do ano.