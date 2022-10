Marta Temido: “Penso que os portugueses têm confiança no SNS e que utilizam o SNS”

A ministra da Saúde, Marta Temido, assume a responsabilidade pelos problemas do sector, contra aqueles que têm apontado o dedo ao ministério das Finanças. Em entrevista ao “Diário de Notícias” e à TSF, a governante admite várias dificuldades, mas recusa o cenário de caos na Saúde: “Penso que os portugueses têm confiança no SNS e que utilizam o SNS.”

“Não penso que aquelas que são as nossas falhas possam ser imputadas àquilo que é a ação dos outros. Da minha estrutura, Ministério da Saúde. Eu sou a primeira responsável, e a última, por aquilo que de bom e de mau se passa no Ministério da Saúde”, afirma a ministra.

Reconhecendo que o sector será um grande desafio para esta sessão legislativa, Marta Temido manifesta-se contudo positiva face ao caminho de recuperação do SNS com base no reforço orçamental de 800 milhões.

“O que temos em perspetiva para 2020 é um início de atividade do ano económico com condições diferentes, mais positivas, mais favoráveis em relação àquelas que tivemos em anos económicos anteriores. Consequentemente, isso vai levar a uma maior exigência sobre todos nós, sobre a ministra da Saúde, sobre os secretários de Estado e sobre as administrações hospitalares”, acrescenta.

Segundo Marta Temido, o plano de ação do Governo assente em três eixos – a qualificação do acesso, a motivação dos profissionais de saúde e o reforço da rede do SNS – permitirá “uma melhor gestão e uma resposta melhor às expectativas dos portugueses.”

Questionado sobre se o Governo falhar neste plano, a governante sublinhou que lhe cabe enquanto titular da pasta da Saúde “trabalhar para não falhar e para não desiludir os portugueses”, recusando responder sobre se pondera demitir-se face a esse cenário.

“Todos os dias trabalhamos para conseguir responder às pessoas, e vale a pena sublinhar que o contacto com as pessoas mostra que estamos mais perto de responder positivamente às suas expectativas do que muitas vezes resulta para o grande público”, prossegue.

Confrontada sobre a eutanásia, Marta Temido defende que se trata de um “tema muito sensível”, mas também de “uma decisão individual”. “Obviamente, tendo passado até por situações, quer em termos institucionais quer em termos pessoais, de um enorme sofrimento de pessoas colocadas em situação de última fase de vida, não posso, em termos de princípios, negar que há um limiar de sofrimento e de limite de vida que me faça dizer que essa é uma decisão individual”, conclui.