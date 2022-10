Governo só aprovará venda das barragens da EDP se elas ficarem a pagar impostos em Portugal

O Governo ainda não recebeu da EDP qualquer notificação para se pronunciar sobre o negócio de venda à francesa Engie de seis barragens na bacia do Douro por 2,2 mil milhões de euros, mas quando for chamado a avaliar a operação o Executivo apenas a aprovará mediante garantia de que as centrais hidroelétricas pagarão impostos em Portugal, escreve este sábado o jornal "Público".

Fonte do Governo adiantou ao "Público" que uma das condições para aprovação da transação é que a sociedade que será constituída de propósito para controlar as seis barragens tenha sede em Portugal e pague impostos cá. Foi a própria EDP que ao anunciar a venda das barragens, na semana passada, revelou que iria criar uma sociedade para agregar os seis ativos e seria essa empresa que depois seria vendida à Engie.

Antes o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, já tinha deixado uma outra promessa: o Governo irá avaliar o negócio barragem a barragem.

A operação, um dos maiores negócios de sempre da EDP, terá de passar pelo crivo da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Autoridade da Concorrência (AdC).

Ao apresentar a transação em conferência de imprensa, a EDP tinha sinalizado não esperar entraves à operação, uma vez que o comprador, a Engie, é um operador com experiência no sector elétrico (na verdade detém 50% do segundo maior produtor de eletricidade em Portugal, a Trustenergy), pelo que do ponto de vista técnico não haverá razão para que a DGEG trave o negócio. E do ponto de vista concorrencial a EDP também não espera obstáculos por parte da Autoridade da Concorrência (AdC), já que o negócio diminuirá a quota de mercado da EDP na produção, criando um novo player na produção hidroelétrica.