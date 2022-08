Novos registos de alojamento local em Portugal caem a pique

O número de novos registos de alojamento local caiu a pique nos primeiros dez meses do ano, revela edição de hoje do Jornal de Notícias. Entre janeiro e outubro, foram registados 13201 novos alojamentos, o que representa uma quebra de 43% em comparação com igual período de 2018 quando 'nasceram' 22831 alojamentos.

Lisboa é a zona mais afetada com uma queda 73% no número de registos - 7036 para 1754. A capital tem sido o destino preferido para quem quer investir em alojamento local e tem já, por isso, zonas de contenção. O Porto foi menos afetado com uma queda de apenas 33%.